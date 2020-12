Head | Psychedelic Music | FriendlyFreaks

Tune In, Turn On, Drop Out. Ganz unweihnachtlich scheppert Head in den Ohren. Neueste Psych-Music aller Art, aber nur selten besinnlich. Gut, eben mit Ausnahme der Platte Chicago Waves der Spiritual Jazzer Carlos Niño & Miguel Atwood-Ferguson, ganz schön sphärische Kost, die an die Musik der sprituellen Krautrocker Popul Vuh erinnert. Aber dann - Schluss mit Ruhe und ab in den Krach auf kosmischer Frequenz. Die japanischen Noise-Heroen Boris und Merzbow haben mit 2R0I2P0 einen deftigen Abgesang aufs schrottige Jahr 2020 komponiert: Heavy Psychedelik-Rock gegen jedes Trommelfell. Die Garage-Rocker Ohsees verabschieden das Jahr auf Panther Rotate etwas grooviger, wenn auch mit Ausfällen ins Verrückte, Unfassbare. Da hilft nur ein stabiler Beat. Auf ihrer Kollaboration FlySiifu's geben Pink Siifu und Fly Anakin die ideale Mischung aus gemütlichen Kifferbeats und vertrippten Soundteppichen. Was Rhythmus betrifft, sind King Gizzard and the Lizard Wizard schon um die nächste Ecke. Ihr neuer, eingängiger Song „Straws in the Wind“ ist Psych-Single des Monats! Moderator Fabian entführt und wünscht euch allen ein frohes Neues!

Die nächste Folge von Head, ein Special zu Schweizer Psychedelic, hört ihr am Freitag, den 22. Januar 2021, 20 Uhr.