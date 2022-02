Es beginnt das letzte Jahr, der vierstelligen PLZ.

In Albertville starten am 8.2. die Olympischen Winterspiele. Dazu wird passenderweise die Skispringerin Carina Vogt geboren. In Brasilien kommt Neymar zur Welt.

Und die damals aktuelle Musik kam von: Clouseau, Right said Fred, U2, Garland Jeffreys, Wet Wet Wet, Ce Ce Peniston, Metallica und einigen anderen.

Live mit Jo Chen (im Bild, vor 30 Jahren)