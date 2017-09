Hoe_mies im Interview

Nachdem an einer R’n’B-Party, in deren Fokus vermeintlich Frauen* standen, keine einzige Person an den Plattentellern stand, welche kein cis-Mann war und der Veranstalter ihre Kritik nicht verstand, schnappte sich Gizem ihre Freundin Lucia und startete eine HipHop Reihe, an welcher nur Frauen* und trans-Personen auflegen. Hoe_mies startete dieses Jahr in Berlin und wir sprachen mit den beiden Köpfen hinter dem Konzept über die Geburt der Idee, queere und feministische Acts und die Frage, ob die HipHop Szene so misogyn ist, wie sie oft wahrgenommen wird.