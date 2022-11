HOW SOON IS NOW? (Premiere am 1.12. im großen Saal vom E-WERK) ist die erste Tanzproduktion eines mehrjährigen Recherchezyklus, die sich perspektivisch mit uns Individuen im Angesicht globaler Problemlagen beschäftigt.

Beunruhigend und beängstigend ist der Übergang zum Unbekannten. Das Zögern ist die Gangart an der Schwelle. Paradoxe Gedanken, schlechtes Gewissen oder ein „Jetzt erst Recht!“ wechseln sich ab. DAGADA dance setzt mit HOW SOON IS NOW? ein sinnlich erfahrbares Tanzstück ins Publikum, in einen offenen, vernebelten Raum. Drei Tänzer:innen und ein Bewegungschor von Freiburger Bürger:innen tanzen Bilder zu Passivität, Überforderung, Schuld, zu Verdrängung und schönen Wohlstandsinseln. Immer mehr weitet sich der Tanz hin zu weniger nebligen Räumen, zum Austausch, Fragen, zu Öffnung. Soundcollagen und Lichtkompositionen schaffen Phasen des Ausharrens in der Undurchsichtigkeit des Raumes, ein Zurückgeworfen sein auf sich selbst. Ein fiktiver Raum entsteht, in dem sich Akteur:innen und Publikum dem bevorstehenden Paradigmenwechsel sinnlich annähern, ihn beleben, die Konsequenzen durchspielen, eine neue Richtung finden können.

DAGADA dance widmet sich in den nächsten Jahren mit 4 Produktionen apokalyptischen Themen, in denen vom Individuum (1. Stück: HOW SOON IS NOW?) bis auf den Kosmos (4. Stück) herausgezoomt die Perspektive verändert wird. Uns interessiert dabei, wie wir mit Katastrophen umgehen, als Individuum, als Gesellschaft … innerhalb von Kontinenten und was wir für Möglichkeiten haben, uns aus dem Krisenmodus herauszubewegen.



Karolin Stächele (Künstlerische Leitung/Choreografie) und Sabine Noll (Konzept, Dramaturgie & Textproduktion) kamen mit Eva ins Gespräch.

