In dieser Ausgabe von musiVersity hört Ihr interessante Musik in kroatischer Sprache. Unter anderem einen aktuellen Titel, der sich kritisch-humorvoll mit einer Person namens Angela Merkel, positioniert auf einem antiken Sockel, auseinandersetzt. So vielseitig ist europäische Musik in den Sprachen der Regionen.

musiVersity - Die musikalische Vielfalt Europas - The Sound of Europe on www.soundof.eu