Im Internet der Dinge – Das Paradies vom Silicon Valley

Zu diesem Thema könnt ihr heute Abend einen Vortrag hören und an der anschliessenden Diskussion teilnehmen. Der Vortrag findet um 20:15 in der Uni Freiburg, im KGI Raum 1015, am Platz der Universität 3 statt. Er ist Teil der Veranstaltungsreihe Tacheles, organisiert von der Humanistischen Union, vom Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht und vom Arbeitskreis Kritischer Juristinnen.

Radio Dreyeckland sprach im Vorfeld der Veranstaltung mit der Referentin Britta Schinzel. Sie ist Professorin für Informatik und Gesellschaft an der Uni Freiburg.