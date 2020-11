Coronakrise: Gefängnisse in Not: Was für eine Chance?!

Gefängnisse in Not: Was für eine Chance?! So der Titel der nächsten TACHELES Diskussionsveranstaltung der

Humanistischen Union und des Instituts für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg in Kooperation mit dem Arbeitskreis kritischer Jurist*innen (AKJ). Die Vernstaltung findet am Dienstag ab 19 Uhr statt und zwar online (https://strafrecht-online.org/tacheles/); Referent ist Professor Roland Hefendehl vom Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht. Wir haben mit ihm über die Haftentleerungen in der Coronakrise und sich anschließende Fragestellungen gesprochen.