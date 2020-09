Wir freuen uns das wir endlich Thomas bei uns in der Sendung nun ein bischen näher bei uns haben können. Über das hin und her der Freischaltung unserer Studionummer, über zurückgehaltene Briefe, die Situation in der JVA in Zeiten von Corona, die Fotoaustellung an der Aussenmauer der JVA Freiburg und noch mehr sprachen wir mit Thomas in der Sendung.