Kommentar von Roland Hefendehl, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg, zum Umstand, dass das ehemals in Freiburg gekippte Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen nun eine Grundlage im neuen baden-württembergischen Polizeigesetz erhalten soll. Er hatte das Alkoholverbot stets scharf kritisiert.