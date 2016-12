Protest gegen das Aussterben der Freiburger Nacht- und Kulturszene

Pünktlich zur Sperrstunde starteten in der Nacht vom 12.12.2016 zwei seperate Züge einer spontanen Demonstration in der Freiburger Innestadt um sich am Bertholdsbrunnen zu treffen. Etwa 250 Protestierende waren mit Lautsprechern und der Parole "Raubt ihr uns die Träume, rauben wir euch den Schlaf" auf die Strasse gegangen um gegen das Aussterben der Freiburger Nacht- und Kulturszene zu demonstrieren. Der Aufruf zu den sogenannten Schabernacktagen stammt von mehreren Veranstaltungskollektiven, Polit-Gruppen, Gastronomen, Kulturschaffenden und Aktivist*innen. Auf ihrem Blog erklären sie, dass sie nach mehreren Versuchen, die Stadt Freiburg von restriktiven Auflagen und Gesetzen auf dem bürokratischen Weg abzubringen, nun die Initiative auf der Strasse ergreifen. Auslöser seien das Clubssterben - 34 Clubs mussten in 17 Jahren schliessen, davon 7 in den letzten 20 Monaten - , die härtere Bestrafung von Outdoor-Raves, ein KOD getarnt als Gaststättenkontrolldienst und ein drohendes Alkoholverbot in der Innenstadt.

Mehr Information findet ihr unter: http://schabernack.blogsport.eu/