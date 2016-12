Störende Kneipen in der Innenstadt? - Die lange Bearbeitung einer JPG-Anfrage

Mit dem Kopf ganz im Hier und Jetzt sein und für die unmöglichsten Geschehnisse treffende Worte finden, das kann Peter Doherty auch. Dass er ein Talent für Poesie hat, ist kein Geheimnis. Was er zum grauenvollen Attentat im Pariser Bataclan zu sagen hat? „Come on boys, choose your weapons / J-45 or AK-47“. Die Gibson J-45 ist eine legendäre Akustik-Gitarre.