Stadtverwaltung kommt CDU beim DHH bei Planungsrate für FW Kappel entgegen

Die von der CDU-Fraktion (6 Sitze) im Freiburger Rat mit Unterstützung der Freiwilligen Wehr von Kappel in den Haushaltberatungen geforderte, aber zunächst verweigerte Planungsrate für die Feuerwehr Kappel zur Verbesserung der sanitären Situation dort, wird jetzt doch in den Haushalt 23/24 eingestellt. Mit Sperrvermerk. Dies gab der OB in der Sitzung bekannt.1:30

Damit wurden auch die der Verwaltung gefolgten Rätinnen en passent düpiert.