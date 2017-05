Immer mehr türkische Staatsbedienstete beantragen Asyl in Deutschland

Die Repressionswelle gegen vermeintliche GegnerInnen des Erdogan Regimes in der Türkei macht sich auch in Deutschland bemerkbar. Der Spiegel berichtet nun von 450 türkischen Diplomaten, Soldaten, Richtern und Beamten, die einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben. Insgesamt liegen derzeit laut dem Spiegel 7700 Asylanträge von türkischen Staatsbürgern zur Bearbeitung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die mickrige Anerkennungsquote von etwa 8 Prozent gegenüber Asylanträgen von türkischen Staatsbürgern aus dem Jahr 2016 dürfte sich in diesem Jahr deutlich erhöhen. Wegen vermeintlicher Nähe zur Gülenbewegung wurden seit Sommer letzten Jahres über 130 Tausend Staatsbeamte in der Türkei suspendiert. (FK)