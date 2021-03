Incubus Succubus | Bandportrait - The Ocean | 24. März 2021 | 22 - 23:00 Uhr

Das Phanerozoikum, wer kennt es nicht, aus dem Altgriechischem stammend übersetzbar als "Zeitalter des sichtbaren Lebens". Es ist das jüngste Äon der Erdgeschichte und umfasst den Zeitraum von 541 Millionen Jahren vor heute bis zur Gegenwart. Im Gegensatz zu meiner einem hat Robin Staps, Sänger und Gründungsmitglied der Band The Ocean in jungen Jahren Geographie studiert, weshalb vermutet werden kann, dass das Thema des aktuellen Albums (und nicht nur dessen!) dadurch inspiriert wurde. Inspiration gibt's in dieser Sendung noch viel mehr, so dass sich die Überlegung stellt, sich das Ganze am nächsten Tag noch einmal anzutun und mit entsprechender Heimkinoausstattung haben auch die Nachbarn etwas davon. Schon ganz euphorisch, Pippi.

Interpret Album Titel The Ocean Phanerozoic I: Palaeozoic The Cambrian Explosion The Ocean Phanerozoic I: Palaeozoic Cambrian II: Eternal Recurrence The Ocean Phanerozoic II: Mesozoic|Cenozoic Triassic The Ocean Phanerozoic II: Mesozoic|Cenozoic Jurassic - Cretaceous The Ocean Phanerozoic II: Mesozoic|Cenozoic Eocene The Ocean Transcendental The Quiet Observer

Der Club100 in Bremen wird am Donnerstag, den 25. März 2021 um 20 Uhr The Ocean in den Räumlichkeiten des Pier2 als Live-Stream präsentieren. Mit bis zu neun Kameras, einem Kamerakran und hochmoderner Ton- und Lichttechnik ist der Club100 wie ein modernes TV-Studio ausgestattet. Das Streaming-Ticket ist online auf der Internetseite für 13€ buchbar und lässt den Abruf bis zwei Tage nach dem Auftritt zu.

