Incubus Succubus | Playlist | 01. September 2021 | 22 - 23:00 Uhr

25 Jahre Prophecy Productions - Am 09. September 2021 steht die Jubiläumsfeier an. Praktischerweise findet am 10. und 11. September 2021 das Prophecy-Fest in der Balver Höhle statt, so dass sich beides prima miteinander verbinden lässt. Freibier und Happahappa gibt es auf der Feier, für ein musikalisches Begleitprogramm ist auch gesorgt. Für Fußfaule sei erwähnt, dass die Feierlocation nicht weit von der Balver Höhle und dem dortigen Campingplatz entfernt ist.

Einen Tag später findet dann die Corona-Edtion des Prophecy-Festes statt: Die Karten bleiben (trotz Freigabe) auf 999 Stück limitiert - Der Stückpreis wurde für alle drei Tage auf 99€ festgesetzt. Darin enthalten ist wie auch schon früher ein aufwändig gestaltetes Audiobook in 12" mit 4CDs. Einen kleinen Vorgeschmack was Euch dort erwartet gibt's in der Playlist mit Ausnahme von Justin Sullivan, der spielt nämlich am 13. September etwas näher gelegen in Freiburg im Jazzhaus (AK 30€ - 20:00 Uhr) seine "Surrounded-Tour". Fröhliches Musikhören. Bis dahin. Pippi.

https://fest.prophecy.de/

https://www.jazzhaus.de/programm/2021-09-13-justin-sullivan-1641.html