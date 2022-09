For Whom The Moon A Nightsong Sings | 04/09/2022 | Post-Rock-Magazin

Nach zwei Jahren Pause findet vom 29. September bis zum 01. Oktober 2022 wieder das traditionelle Prophecy-Fest in der Balver Höhle nahe Balve in NRW statt. Zwei Jahre ohne obskure Gestalten, die die Straßen, Cafes und Supermärkte der Kleinstadt okkupieren; die Stadtbewohner (ähnlich Wacken) sehnen sich nach ein bisschen Außergewöhnlichkeit und freuen sich garantiert jetzt schon über ein Wochenende der anderen Art.

Die Balver Höhle als Location ist perfekt geeignet für eine Veranstaltung dieser Art. Eine große dunkle Höhle mit verschiedenen Räumen schafft eine großartige Atmosphäre, angenehm kühl und frisch, perfekt für Bands und Musiker unterschiedlicher Genres wie (Post-) Blackmetal, Neo Folk, Post Rock, Black Gaze und viele mehr. Zusätzlich zum musikalischen Programm wird Kunst und Merchandising in der Höhle zum Bewundern und Mitnehmen bereitgestellt. Draußen vor der Höhle residieren dann Biergarten, Freßbuden und sanitäre Anlagen. Park- und Campingplatz sind auch für angeschlagene Besucher schnell zu erreichen (zu Fuß ca. 3 Minuten, auf allen Vieren etwas länger).

Der Eintritt kostet für alle drei Tage 99 Euro inkl. eines aufwendig gestalteten Artbooks mit Präsentation der Künstler und beigelegter DVD. Parkgebühr sind 3 Euro, ein Zelt auf dem Campingplatz ist mit 15 Euro dabei. Der Einlass beginnt am Donnerstag ab 16:00 Uhr mit Freibier, so dass schnell Festivalstimmung hergestellt werden kann.

Alles in allem wiederum ein einladendes Angebot, nach festivalarmer Zeit wieder ein wenig vernünftige Musik um die Ohren zu bekommen. See you in Balve. Pippi. https://fest.prophecy.de/