For Whom The Moon A Nightsong Sings | 21/08/2019 | Prophecy Fest Special

Nachdem das Label Prophecy Productions ihr jährliches Prophecy Fest 2018 leider nur in Übersee veranstaltet hat, findet es 2019 wieder wie bisher am gewohnten Ort in der Balver Höhle in Nordrhein-Westfalen statt (13. und 14. September). Die Balver Höhle ist eine wunderschöne und atmosphärisch einnehmende Steinzeithöhle mit einer Kapazität von ca. 2000 Personen. Einer germanischen Heldensage nach soll dort Wieland der Schmied gearbeitet haben.

Im Gegensatz zu anderen Festivals wird auf dem Prophecy Fest nicht mit dem "kleinsten" Künstler angefangen und ein Headliner, der den Festivaltag beschließt, existiert auch nicht. Es wird vielmehr so gehalten, dass Dramaturgie und Kunst an vorderster Stelle stehen und danach das Programm ausgerichtet und gestaltet wird. Alle Bands sind gleichberechtigt und erhalten genügend Spielzeit, um ihr Set dem geneigten Publikum darzubieten. Pippi.

Interpret Album Titel Darkher Realms Spirit Waker Darkher Realms Wars Year of the Cobra ... In the Shadows Below White Wizard Laster Het wassen oog Zomersneeuw Vemod Venter Pa Stormene Ikledd Evighetens Kappe Katla. Modurastin Modurastin Sun Of The Sleepless To The Elements The Owl Disillusion Gloria The white Sea Fen Stone and Sea The Last Gravestone Strid Strid Det Hviskes Blant Sorte Vinder Alcest Souvenirs d'un Autre Monde Ciel Errant Empyrium The Turn Of The Tides Saviour Farsot Toteninsel Erde I Bethlehem Lebe Dich Leer Verdaut in klaffenden Mäulern A Forest of Stars Grave Mounds and Grave Mistakes Scripturally Transmitted Disease

Line Up: Katla (Iceland), Alcest (France), Mortiis (Norway), Sun Of The Sleepless (Germany), Darkher (UK), Vemod (Norway), Bethlehem (Germany), Strid (Norway), Tchornobog (USA), Empyrium (Germany), Year Of The Cobra (USA), Disillusion (Germany), Farsot (Germany) + Coldworld (Germany), A Forest Of Stars (UK), Fen (UK), Laster (Netherlands)

Tickets: 79,00€ zzgl. VVK https://fest.prophecy.de/

Im Preis inbegriffen ist wie immer ein aufwändig gestaltetes Programmbuch mit CD.

Für Besucher mit Handicap steht eine eigene Tribüne bereit.

Parken: Zur Balver Höhle gehört ein Parkplatz direkt am Gelände. Kosten: 3€ pro Fahrzeug.

Camping: Der Campingplatz (direkt am Gelände) kostet 15€ pro Zelt.

Fürs Navi: Balver Höhle – Helle 2 – 58802 Balve