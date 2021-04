Incubus Succubus | Playlist | 07. April 2021 | 22 - 23:00 Uhr

She Past Away ist eine Dark Wave Band aus Bursa in der Türkei. Die Gruppe wurde 2006 von Volkan Caner (Gesang / Gitarre) und Idris Akbulut (Bass) gegründet. 2009 kam Doruk Ozturkcan am Schlagzeug dazu. Zur Entscheidung, ihre Songs in Türkisch zu präsentieren sagten die Musiker, dass es ihnen natürlicher vorkäme und so leichter falle sich auszudrücken.

Akbulut beschreibt die Musik von She Past Away als „stark beeinflusst von der Musik der 80er“, dabei nimmt er besonderen Bezug auf Cold Wave und die Verwendung von Drumcomputern und eine seines Erachtens damit verbundene kalte monotone Attitüde. Eine spezielle Gruppe, der man selbst nacheifere, gebe es allerdings nicht. Die Musiker räumen allerdings in einem späteren Interview ein, dass der Vergleich mit The Sisters of Mercy nahe liege und die Gruppe möglicherweise beeinflusst habe, ebenso jedoch Gruppen wie DAF und Grauzone als Einfluss benannt werden können.

Interpret Album Titel Fields Of The Nephilim Dawnrazor Intro (The Harmonica Man) Crown The End Of All Things Violence Crown The End Of All Things Illumination Blutengel Fountain of Destiny Alone Blutengel Fountain of Destiny Ship of Fools She Past Away Part Time Punks Session Durdu Dünya She Past Away Part Time Punks Session Kasvetli Kutlama Classix Nouveaux The Liberty Recordings 1981-1983 The Protector of Night Classix Nouveaux The Liberty Recordings 1981-1983 We Don't Bite (Come a Little Closer) Empyrium Über den Sternen The Three Flames Sapphire Empyrium Über den Sternen A Lucid Tower Beckons on the Hills Afar