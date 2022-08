Internationale Fahrradtour gegen Atomkraft ist jetzt im Dreyeckland 

.ausgestrahlt organisierte eine Fahrradtour, die sich nun ihrem Ende nähert.

sich ihrem Ende. Die Mahnwache Dreyeckland ist an den Aktionen am

Donnerstag, 1.09.2022 (18. Etappe) und 2.09.2022 (19. Etappe) aktiv

beteiligt. Hier die wichtigsten Punkte und Uhrzeiten, zu denen auch die

französischen Medien eingeladen sind:

Do. 1.02.2022 - 16:15 Uhr: Demo vor dem Rathaus in Fessenheim

Do. 1.02.2022 - ab 17:30 Uhr: Geselliges Zusammensein mit kurzen

Ansprachen am Übernachtungsort auf dem Sportgelände am Ortsende (rue de

l'Eglise)

Fr. 2.09.2022 - 11:45-14:30 Uhr: Mittagspause auf dem Weinfestgelände

in Breisach. Kurze Reden, Musikprogramm mit Theo Ziegler und Gerold

Jäger.

Konrad sprach Gustav Rosa Mahnwache Dreyeckland:

In den heutigen unruhigen Zeiten, in denen die Atomlobby Morgenluft

wittert und Begriffe wie Streckbetrieb, Laufzeitverlängerung und sogar

Neubau von Atomanlagen die Runde machen, finden wir es wichtig, den

Atomausstieg und die Förderung der regenerativen Energien ein Mal mehr

ins Rampenlicht zu rücken. Wir setzen mit diesen Aktionen auch ein

deutliches Zeichen, die inzwischen stagnierenden Post-Fessenheim-

Prozesse wieder in Gang zu setzen.

Einen zusätzlichen Grund bietet der bis dahin abgeschlossene

Abtransport der letzten Brennelemente aus dem AKW Fessenheim. Damit ist

hier die Gefahr eines GAUs gebannt. Dieses Ereignis wird die Mahnwache

Dreyeckland bei anderer Gelegenheit gebührend feiern.



Vom 9. Juli bis 31. Juli 2022 und vom 13. August bis 4. September 2022 radeln Menschen 2.400 Kilometer „dem Ausstieg entgegen“

https://www.ausgestrahlt.de/aktiv-werden/anti-atom-radtour-2022/