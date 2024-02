Interview mit Asiye Güvenli

Vor wenigen Tag sprach wir mit Asiye Güvenli in der Schweiz über ihr neues Buch

„Sind immer wir schuldig? Lebensgeschichten aus dem Frauengefängnis“. In kurzen Texten Güvenlis kommen die Insassinnen eines Frauengefängnisses in der Türkei zur Sprache und erzählen, wie sie dorthin gekommen sind. Asiye Güvenli ist studierte Soziologin und unter anderem Mitglied im Vorstand des DeutschSchweizer PEN-Zentrums.



Zu Beginn hören wir einen Auszug aus einer der Geschichten, bevor Thomas mit der Autorin spricht.