Chefredakteur der Internetseite der Zeitung Cumhuriyet inhaftiert

Nach vier Tagen Polizeigewahrsam wurde der Chef der Internetseite der Zeitung Cumhuriyet Oguz (o-us) Güven am Montag inhaftiert. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. In einem ersten Tweet hatte Güven über den tödlichen Unfall eines Staatsanwaltes der auch in angeblichen Teerordelikten ermittelte, geschrieben "Lastwagen mäht Staatsanwalt nieder". Güven fand diese Ausdrucksweise selbst unziemlich und schickte 55 Sekunden später einen anderen Tweet hinterher, In dem folgenden Tweet hieß es, der Staatsanwalt habe bei einem Unfall "in schrecklicher Weise sein Leben verloren". Die in der Eile des Nachrichtengeschäftes geschriebene laxe Formulierung des ersten Tweets wird Güven nun angelastet. Mit Güven befinden sich derzeit 158 Journalistinnen und Journalisten in Haft, darunter 13 Mitarbeiter der Zeitung Cumhuriyet. Die Cumhuriyet ist die älteste noch erscheinende Zeitung der Türkei. Sie ist regierungskritisch und setzt sich insbesondere für die Trennung von Religion und Politik ein. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft wurde die Cumhuriyet jedoch von der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, der auch für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich gemacht wird, im Jahr 2013 gekapert, was sich an einem veränderten Layout und regierungskritischer Haltung zeigen soll. Wie anders als durch geheime Konspiration kann es auch kommen, dass die Weisheit und Güte der Herrschenden frech hinterfragt wird?