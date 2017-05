Webmaster der Zeitung Cumhuriyet festgenommen

Istanbul: Heute Morgen wurde der für die Webseite der Zeitung Cumhuriyet verantwortliche Webmaster, Oguz Güven (oo-us) aus bisher unbekannten Gründen festgenommen. Derzeit befinden sich 12 weitere Mitarbeiter der Zeitung zum größten Teil seit mehr als 6 Monaten in Untersuchungshaft. Gegen weitere laufen ebenfalls Verfahren wegen angeblicher Unterstützung von Terrororganisationen. Der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet, Can Dündar befindet sich in Deutschland im Exil. Ihn hatte der Staatspräsident Tayyip Erdogan persönlich angezeigt und war gegen Dündar als Nebenkläger aufgetreten. Abgesehen von kleineren linken Zeitungen, die ebenfalls mit Repression zu kämpfen haben, ist die Cumhuriyet die einzige verbliebene regierungskritische Zeitung in der Türkei. Derzeit befinden sich 157 Journalistinnen und Journalisten in der Türkei im Gefängnis.

Beim Versuch einzelne Inhalte auf der Webseite der Cumhuriyet aufzurufen traten nach der Festnahme von Güven immer wieder Störungen auf.