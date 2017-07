In einem absurden Prozess sollen 17 Mitarbeiter der türkischen Zeitung Cumhuriyet als angebliche Unterstützer der Sekte des pensionierten Predigers Fethullah Gülen abgeurteilt werden. Ihnen drohen bis zu 43 Haft wegen der angeblichen Unterstützung einer Sekte, vor deren Einfluss niemand so oft und so deutlich gewarnt hat, wie die Zeitung Cumhuriyet. Radio Dreyeckland sprach mit der Europaabgeordneten Rebecca Harms, die den Prozess in Istanbul besucht hat.