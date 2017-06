Vorsitzender der türkischen Sektion von Amnesty International festgenommen

Der Vorsitzende der türkischen Sektion von Amnesty International, Taner Kilic (ta-ner ki-litsch) wurde am frühen Dienstagmorgen zusammen mit 22 weiteren Rechtsanwälten in Izmir festgenommen. Laut Amnesty International werden ihnen Vrbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Dem pensionierten Prediger Fethullah Gülen, der in den USA lebt, wird vorgeworfen, den Putschversuch am 15. Juli 2016 inszeniert zu haben. Welche absurden Züge die Verfolgung von Gülen-Anhängern oder Personen, die mit solchen in Kontakt gestanden haben sollen, in der Türkei angenommen hat, zeit ein anderes Beispiel. Der Staatsanwalt der das Verfahren gegen zahlreiche Mitarbeiter der Zeitung Cumhuriyet führt, von denen sich 13 in Untersuchungshaft befinden, hat selbst ein Verfahren wegen angeblicher Mitgliedschaft in Gülens Organisation am Hals, in dem ihm eine zweimal lebenslängliche Freiheitsstrafe droht. Er könnte jeden, der ihn mal angerufen oder anders kontaktiert hat, anklagen weil er Kontakt zu einer Person hatte, die im Verdacht steht, der Gülen-Bewegung anzugehören.