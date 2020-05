Interview mit Michael Fischer

Nachdem Thomas Lieder des umstrittenen Künstlers Andreas Gabalier bei Freistunde FM gespielt hat, wurde diese Entscheidung von Menschen aus dem Radio sowie Zuschauern kritisiert.



Da Thomas nicht bewusst war, was an Gabalier problematisch sein könnte haben wir ein interview mit dem Direktor des Zentrums für populäre Kunst und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg geführt. Um eine wissenschaftliche Einschätzung zu bekommen hat Thomas nachgehakt und gefragt, was dem Künstler vorgeworfen wird.

Im Gespräch wird klar, ob es sich um ein Mißverständnis handeln könnte, warum viele Andeutung Gababliers nicht offensichtlich sind und wie man als Moderator mit solch einer Situation umgeht.

Anhand von Beispielen wird die Debatte um die Äußerungen Gabaliers eröffnet und gibt Futter für eine Einschätzung des Schlagersängers auch im Vergleich zu Xavier Naidoo und dessen verwerflichen Äußerungen.

