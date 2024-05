Interview mit Fr. Prof.'in Immerz über ein wissenschaftliches Projekt das sich Strassenmusiker*innen in Freiburg beschäftigt

Am Mittwochabend in der Zeit von 19h bis 20h(Wiederholungssendung Donnerstag von 11h bis 12h) zu Gast im Radio Fr. Prof.*in Immerz von der Musikphysiologie an der Hochschule für Musik in Freiburg.

"pflaster:sound" - Musik - Resilienz - Freiheit ist ein Projekt von Studierenden und Lehrenden der Musikphysiologie an der Hochschule für Musik in Freiburg. Es werden Workshops zusammen mit Strassenmusiker*innen organisiert um die positiven Effekte des Musizierens zu erforschen sowie die Bedeutung von Musik und Freiheit im öffentlichen Raum diskutiert. Ein musikalischer Aktionstag wird auch geplant in Freiburg, um die Bürger*innen der Stadt Freiburg zum Mitmusizieren und Diskurs einzuladen.

Wer Interesse hat und evtl. selbst Strassenmusiker ist kann sich gerne bei der Musikhochschule melden oder über das Internet oder auch direkt bei meiner Gesprächspartnerin.

Näheres wird Sie in der Sendung noch mtteilen.

gez. Wolfgang Grün

AWR