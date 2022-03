Am 25. März 2022 findet ein globaler Klimastreik statt. Im Vorfeld haben wir mit Katharina Lempp, der Pressesprechenden für den Großstreik von Fridays For Future Freiburg, gesprochen. Im Gespräch geht es um das grüne Image Freiburgs und das Bewusstsein für den Klimawandel in Zeiten multipler Krisen.