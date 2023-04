Interview mit Vertreten der Fhg in Freiburg

Heute zu Gast im Radio in meiner Sendung der Geschäftsführer der Freiburger Hilfsgemeinschaft Volkert Arfsten und die Bereichsleiterin für das betreute Wohnen Sophia Hellstern. In der Sendung werden sie über ihre Tätigkeit bei der FHG, der Historie des e.V.s und über aktuelle sozialpsychiatrische Entwicklungen und Probleme im allgemeinen sowie in Freiburg sprechen bzw. diskutieren.

gez. Wolfgang Grün

Redaktion Arbeitswelt