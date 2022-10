Was ist Gemeindepsychiatrie ? heute Abend in der Arbeitweltradiosendung ein Interview mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Herrn Dr. Raoul Borbe`

Was ist Gemeindepsychiatrie und wie grenzt sie sich ab gegenüber der Krankenhauspsychiatrie oder auch der Sozialpsychiatrie. Heute Abend in der Arbeitweltradiosendung ein Interview mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Herrn Dr. R. Borbe`, der in Ravensburg am ZfP Südwürttemberg die gemeindepsychiatrischen Angebote und die Psychiatrische Institutsambulanz der Klinik I der Universität Ulm leitet.

Ausserdem steht er seit 2013 dem Referat Gemeindepsychiatrie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde(DGPPN) vor.

Herr Borbe hat aktuell im Kohlhammerverlag Stuttgart ein Buch mit dem Titel "Gemeindepsychiatrie" veröffentlicht zu diesem Themenkomplex.

