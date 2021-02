Heute Abend ein Interview mit der Psychotherapeutin Astrid Vlamynck zum Thema "Ängste entzaubern - Lebensfreude finden"

Heute Abend in der Arbeitsweltsendung ein Interview mit der Psychotherapeutin Fr. A. Vlamynck zum Thema Ängste und deren Behandlung. Sie hat zusammen mit Stefan Hammel und Claudia Weinspach ein Buch im Klett-Cotta-Verlag veröffentlicht mit dem Titel "Ängste entzaubern - Lebensfreude finden - Die besten Kurz-Interventionen aus 9 Therapierichtungen.

Ängste sind oft der häufigste Grund einen Arzt bzw. eine psychotherapeutische Praxis zu konsultieren. Entsprechend gross ist die Anzahl an Fachbüchern und Selbsthilfebüchern. Im Unterschied zu den vielen Fachbüchern, die oft sehr theorie-überladen sind bietet dieses nur 160 Seiten dünne Bändchen eine Auswahl an "hoch wirksamen Kurz-Interventionen, die zum großen Teil dem hypnotherapeutischen Ansatz zuzuschreiben sind, aber auch ein best of aus anderen Bewältigungstechniken zur Verfügung stellen: Bonmding-Psychotherapie, NLP, Systemische Therapie und Energetischer Psychologie. "

Angst hat eine funktionale und aber auch eine dysfunktionale Seite. Wir werden mit der Fähigkeit geboren, Angst zu empfinden und zu erleben. Die Ängste vermitteln uns situativ bezogen dass wir möglicherweise uns in einer Gefahrensituation befinden und wir uns blitzschnell entscheiden müssen zu fliehen. Im Gegensatz dazu ist eine dysfunktionale Angst so gesehen, Angst, wenn sie sich ausschließlich im meinen Inneren mit bestimmten Bildern abspielt, dh. wenn also die Situation, um die es innerlich geht, kein Abbild der äußerlich stattfindenden Situation darstellt.

Im Rahmen des Interviews werden Beispiele benannt, wie sich eine solche dysfunktionale Angst behandeln lässt. Die Vielfalt der Ansätze ist deshalb von den Autoren gewählt worden, denn was dem einen hilft, kann für jemand anderes wenig hilfreich sein. Das Buch versteht sich als Anleitung und Hilfe durch mehtodische Flexibilität noch besser auf Betroffene mit Ängsten eingehen zu können.

gez.

W.Grün

Red. Arbeitswelt