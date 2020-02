Interview with Mussa Gholami

Moussa un élève pas comme les autres

Moussa Gholami est un réfugié d´origne afghane. Il vit à Müllheim-Baden en Allemagne depuis environ 4 ans. Moussa arrête ses études primaires á 10 ans après le décès subit de son père et se met á la vente des habits, il fait un court essai comme aide macon et enchaine des petits metiers comme ramasseur de ferrailles. La raison: pouvoir s´occuper de son père et de ses soeurs en l´absence du papa. Ce long chemin va empecher Moussa d´aller á l´école comme tous les enfants de son âge. Aujourd´hui âgé de 22 ans et immigré en Allemagne, il s´est lancé dans un processus d´alphabétisation. Comment cela se passe? Quelles sont les difficultés qu´il rencontre dans son apprentissage? Il l´a raconté au micro de Aminata Rachow

Moussa Gholami ist ein Geflüchtete aus afghanistan. Er lebt seit etwa 4 Jahren in Müllheim-Baden in Deutschland. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters im Alter von 10 Jahren bricht Moussa sein Grundschule ab und beginnt, Kleider zu verkaufen. Er versucht sich kurzzeitig als Maurerhelfer und kettet als Schrottsammler. Grund dafür: sich auf seiner Mutter und Geschwister zu kümmern. Moussa konnte nicht zur Schule wie alle anderen Kindern in seiner alter. Der heute 22-jährige geflüchtet nach Deutschland hat ein Alphabetisierungsprogramm begonnen. Wie funktioniert das? Welche Schwierigkeiten hat er in seinem Lernprozess?

Aminata Rachow hat ihm gefragt