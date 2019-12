Aminata Rachow, activiste Burkinabé vivant en Allemand, se bat pour les causes de ses compatriotes qui subissent depuis quelques années déjà des attaques djihadistes. Elle s‘insurge surtout contre la mal-gouvernance et a choisi les réseaux sociaux comme son moyen de se faire entendre. Nous avons récolté son avis sur la question des migrations et surtout sur son engagement pour son pays le Burkina Faso.