Iran: bekannte Anwältin festgenommen

Am 13. Juni wurde die bekannte iranische Anwältin Nasrin Sotoudeh festgenommen und in das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran gebracht. Die Gründe für ihre Festnahme sind nicht bekannt. Es könnte mit einem Streit mit einem Autohändler in ihrer Nachbarschaft zusammenhängen, der laut religiöse Lieder abspielte, worüber sich Nasrin Sotoudeh und ihre Tochter beschwerten, worauf der Händler Ihnen mit der Polizei drohte. Letztlich dürfte ihre Festnahme aber politisch motiviert sein. Sotoudeh hat zusammen mit anderen eine Kampagne gegen die Todesstrafe in Iran initiiert. In letzter Zeit hat sie mehrere Frauen verteidigt, die öffentlich gegen den Zwang zur Verschleierung protestiert haben. Außerdem hat sie sich aber auch für Sufi Dervische eingesetzt, die vom Regime verfolgt werden. 2012 erhielt Nasrin Sotoudeh zusammen mit dem iranischen Regisseur Jafar Panahi den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments.

