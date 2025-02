Jazz Matinee am Sonntag, den 02.02.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee /van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Fabienne Ambuehl - Thrive (Ubuntu Music UBU 0166), Matthias Meyer - Niemandsland (DoubleMoon Records DMCHR 71455), Elia Aregger Trio - Live (Unit Records UTR 5196), Magnolia - Embrace (JazzSick Records 5187-JS), Sul - Sul (Jacc Records 50), Paolo Fresu - Kind of Miles (2CD TUK Music 073), Garn - Loopwheel (Rabbit Hill Records RHR 009), Makiko Hirabayashi Weavers - Gifts (enja Records 9860), Carl Wittigs Aurora Oktett - Continuity and Resonance (XJazz Music XJM 24010), Leléka - Kolysanky (Fine Music FM 416-2), Kurz Ludwig Parzhuber feat. Loren Stillman (Owl Way Records OW 6) und Filippo Gambetta & Alessandro Scotto - Choropo (Visage Music VM 3058).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie !

Konzerthinweis:

Donnerstag, den 06.02.2025, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Quintett "Directions" des Schlagzeugers und Komponisten Benjamin Sanz auf und stellt sein neues Album "Black Seeds" vor, das im Juni 2024 aufgenommen wurde. Die Band spielt in der Besetzung: Hermon Mehari Trompete, Ricardo Izquierdo Tenorsaxofon, Rob Clearfield Klavier + Rhodes, Luca Fattorini Kontrabass und Benjamin Sanz Schlagzeug. Dazu spiele ich Ihnen als Appetithappen aus dem aktuellen Album (2020C0511SQMiRR) einen Ausschnitt vor!