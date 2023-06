Jazz Matinee am Sonntag, den 04.06.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) einen ganzen Stoß neuer Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Perplexities On Mars - Perseverance (Jazzhaus Musik JHM 297), Barbara Barth - All Or Nothing At All (Jazzhaus Musik JHM 298), Composer´s Orchestra Berlin - Exoplanet (Jazzhaus Musik JHM 299), Pinguin Moschner & Joe Sachse play the Music of Jimi Hendrix - Uncovered Mermen (Jazzhaus Musik JHM 300), Andreas Schickentanz - fields & places (Jazzhaus Musik JHM 301), Jörg Schippas TEKK-TRIO - MushMix (Jazzhaus Musik JHM 302), Christopher Hale - Ritual Diamonds (Earshift Music EAR 064), Blueblut - Garden Of Robotic Unkraut (Janka Industries JI 001 CD), Horst Hansen Trio - Auf´m Teppich (Quasilectric QL 151236), Salon Odjilá - TangoRomaBalkanJazz (ATS-Records CD-0991), Alan Bartus - Born In Millenium (DoubleMoon Records DMCHR 71429), Enrico Pieranunzi & Bert Joris / Frankfurt Radio Big Band - Chet Remembered (Challenge Records CR 73555) und Jens Thomas - The Neil Young Collage (O-Tone Music OT 060-2).

Konzerthinweise:

1.) Am Sonntag, den 04.06.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Markus Stockhausen Group auf. Vier improvisierende Musiker, die zu den Besten ihres Fachs gehören, können Sie im Konzert erleben. Der Gewinner des deutschen Jazzpreises für Blechblas-instrumente im Jahr 2021 Markus Stockhausen präsentiert für sein Quartett eine neue Besetzung mit dem Pianisten Jeroen van Vliet. Spielfreude und meisterliches Können, farbenreiche Kompositionen, inspirierte Improvisationen und intuitives Spiel fügen sich zu einem harmonischen Ganzen, den Instrumenten werden ungeahnte Klänge entlockt. Alle Musiker benutzen auch elektronische Erweiterungen ihrer Instrumente. Sie sind sowohl im klassischen Fach wie auch im Jazz virtuos zuhause und stellen einen hohen Anspruch an ihre Tonkultur, immer auf der Suche nach dem ‚magischen Augenblick‘ auf der Bühne. Durch ihr intuitives Zusammenspiel bringen sie mit musikali-schem Feingefühl innere Welten zum Klingen. Sie werfen sich die Themen wie Bälle zu, mitunter komplexe, virtuose Ton- oder Akkordfolgen, lebhaft und jazzig, dann wieder harmonisch-melodiös, ruhig und innerlich. Ein fesselndes musikalisches Erlebnis. Besetzung: Markus Stockhausen Flügelhorn + Trompete, Jeroen van Vliet Klavier, Jörg Brinkmann Cello und Christian Thomé Schlagzeug. Viele Informationen sowie Videos können Sie auf der Website von Markus Stockhausen unter www.markusstockhausen.de bzw. auf dem YouTube-Kanal finden!

2.) Am Mittwoch, den 07.06.2023, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye Jazzclub in Basel die Band LaBox auf. In der Woche vom 05.06. bis 11.06.2023 ist ein Ausstellungsobjekt Gast auf der Bühne des Bird´s Eye in Basel, nämlich die von Stephan Ammann gestiftete historische Hammond B3 des Musikmuseums. Den groovigen Auftakt zur Hammondwoche macht LaBox, die mit ihrem üppigen Klang und eklektischen Repertoire im Handumdrehen den Funken überspringen lassen. Das Programm besteht aus Jazz, Latin und Funk. Besetzung: Marco Figini Gitarre, Roland Köppel Hammond B3 Orgel und Michael Wipf Schlagzeug + Perkussion. Hierzu spiele ich Ihnen einen Appetithappen aus der CD "Rat Pack" vor, die im August 2014 in der gleichen Besetzung aufgenommen wurde.

3.) Am Samstag, den 10.06.2023, tritt ebenfalls im Rahmen der Hammondwoche in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum Basel – Musikmuseum der Tenor- und Sopransaxofonist Christoph Grab mit seinem Projekt Root Area auf. Root Area haben sich komplett dem Soul-Jazz verschrieben. Die pulsierenden Saxophon-Soli von Johänntgen und Grab, der mitreissende Groove von Frey und das grossartige Orgel-Spiel von Thomi bieten zeitgenössischen Hammond-Sound, der seine Jazz-Wurzeln mit Begeisterung ehrt. Besetzung: Nicole Johänntgen alto/soprano saxes, Christoph Grab tenor/soprano saxes, Marcel Thomi Hammond B3 und Elmar Frey drums. Als Appetithappen spiele ich Ihnen aus der neuen CD mit dem Titel "The RAY Session", die im Juli 2021 in Bern / Schweiz aufgenommen wurde, einen Ausschnitt vor (Lamento Records 06)! Nähere Informationen erhalten Sie über [www.christophgrab.com].