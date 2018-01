Jazz Matinee am Sonntag, den 07.01.2018, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

in der ersten Jazz Matinee des Jahres 2018 stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) neue CDs der Label Enja (Vertrieb Soulfood), DoubleMoon, Intuition (beide im Vertrieb von in akustik), Gentle Art of Music (Veertrieb Soulfood), ECM (Vertrieb Universal Music) und o-tone Music (edel kultur) vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Johannes Maikranz "Zeitbloom" feat. Aydin Esen - Someone Is Following (Enja ENJ-9667 2), Laia Genc LiaisonTonique - Birds (DoubleMoon DMCHR 71187), Gunter Hampel - Bounce / Live At Theater Gütersloh (Intuition INTCHR 71325), Kammerer Orköster - Senf / JazzThing Next Generation Vol. 70 (DoubleMoon DMCHR 71189), Panzerballett - "X-Mas Death Jazz" (Gentle Art Of Music GAOM 052), Anouar Brahem - Blue Maqams (ECM 2580), Rudresh Mahanthappa´s Indo-Pak Coalition - Agrima (eigenes Label: nur über die Website http://rudreshm.com digital + als Doppel-LP erhältlich) und Aeham Ahmad Meets Edgar Knecht - Keys To Friendship (o-tone Music OT 015-2).

Eine Stunde mit Musik aus ganz unterschiedlichen Richtungen, aber mit Sicherheit für Jede/Jeden etwas dabei!

Ps: Gerade kommt noch der folgende Konzerthinweis, den Sie beachten sollten:

Am Sonntag, den 14.01.2018, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Trompeter Uli Beckerhoff mit seiner Band auf im Rahmen einer Tournee, die dem 70. Geburtstag des Trompeters gewidmet ist. Dazu heisst es im Programm des Jazzhauses wie folgt: "Manchmal wird Wikipedia tatsächlich dem eigenen Anspruch gerecht, die Enzyklopädie des 3. Milleniums zu sein. „Uli Beckerhoff gilt als virtuoser Trompeter mit einem außergewöhnlichen Tonumfang und interessantem Sound“, steht dort geschrieben – lexikalisch korrekt, nur halt ein bisschen blutleer. Ganz anders als die Musik, welche Beckerhoff auf die Bühne bringt und für die er sich mit einem Quartett blutjunger Virtuosen umgibt. Dem Münsteraner, der schon 1966 und 1967 die ersten Preise als Jazztrompeter entgegennahm, ist damit Rares gelungen: Er spielt modernen, risikofreudigen, überraschenden Jazz, ohne dabei jemals zum Ideologen zu werden. Dafür allerdings spricht natürlich auch seine Karriere, denn wer mit so illustren wie unterschiedlichen Kollegen wie John Abercrombie, Albert Mangelsdorff, , Marilyn Mazur, Volker Kriegel, Arild Andersen,John Taylor oder Norma Winstone musizierte, hat sich in keinem formatierten Umfeld eingemauert, der ist vielmehr auf ständiger und neugieriger Suche. Der Journalist Stefan Pieper beschrieb den Reiz eines Konzertes des Uli Beckerhoff Quartetts mit schönen Worten: „Gereifter Jazz, der sich auf Erfahrungen bauend eine hellwache Gegenwart zaubert. Uli Beckerhoff musiziert auf der Trompete und dem Flügelhorn sehr wandlungsfähig und auch dezidiert lyrisch inmitten der jungen Truppe, die sich von soviel charismatischer Ausstrahlung gerne anstecken lässt. Schön, wie selbstverständlich dies Generationen-übergreifend stattfindet.“ Bevor Beckerhoff am Nikolaustage des Jahres 2017 seinen 70. Geburtstag feierte, ging er mit seinem Quartett auf Tour. Das werden gute Tage für junge, musikbegeisterte Menschen, die hier ihre Furcht davor verlieren können, sich irgendwann von einem wie die Kuh im Morast steckengebliebenen Jazz abwenden zu müssen, der redundant und ohne Witz alte Strickmuster rezitiert. Es geht nämlich auch anders. So wie bei Uli Beckerhoff und seinen famosen vier Mitmusikern." Das Quartett spielt in der folgenden Besetzung: Uli Beckerhoff tp / flh, Richard Brenner piano, Moritz Götzen bass und Niklas Walter drums. Einen Ausschnitt aus der CD "Heroes" aus dem Jahr 2015 werde ich Ihnen am Sonntag, den 14.01.2018 als Appetithappen noch vorspielen!