Jazz Matinee am Sonntag, den 08.08.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Seth McFarlane - Great Songs From Stage & Screen (Verve / Republic Records B0032827-02), André Manoukian - Les Pianos De Gainsbourg (Decca Records 359 620-6), Angelique Kidjo - Mother Nature (Decca Records 358 216-3), The Nels Cline Singers - Share The Wealth (Blue Note Records 00602507370794), Julian Lage - Squint (Blue Note Records 0060243552151), Joe Chambers - Samba de Maracatu (Blue Note Records 00602435371160), Grete Scarpeid - Beyond Other Stories (Origin Records ORIGIN 82813), John Stowell & Dan Dean - Rain Painting (Origin Records ORIGIN 82815), Ben Patterson - Push The Limits (Origin Records ORIGIN 82817), Klaus Koenig Seven Things - Kings And Illusions (TCB Records TCB 36702), Wolfgang Lackerschmid - Summer Changes (Dot Time Records DT 9103), Lancy Falta - Lancy Lot (Bayla Records BAY 017) und Throttle Elevator Music - Final Floor (Wide Hive Records WH-0355).

Eingebettet sind drei Konzerthinweise bezüglich des Festivals "Ins Weite", das vom 24.07. bis zum 20.08.2021 dauert.

1.) Am Donnerstag, den 12.08.2021, tritt um 20 Uhr im Mensagarten in Freiburg die Sängerin Derya Yildirim & Grup Simsek auf. Die 2014 gegründete Grup Simsek ist eine "outernational" Band mit Mitgliedern aus vier verschiedenen Ländern - der Türkei, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Die Sängerin Derya Yildirim, die auch die Baglama (die türkische Langhalslaute) spielt, zählt die Grup Simsek heute zu den Galionsfiguren des Anatolian Rock-Revivals, die elektrifizierende und hochtanzbare türkische Musik spielt. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt der Musik der Band vor!

2.) Am Freitag, den 13.08.2021, tritt um 20 Uhr im Innenhof des Museums für Neue Kunst in Freiburg das Duo Misagh Joolaee (Kamancheh = iranische Stachelgeige) und Sebastian Flaig (Percussion) auf. Der in Berlin lebende Iraner Joolaee hat das Spiel auf diesem kleinen obertonreichen Instrument mit neuen Techniken bereichert und kann dadurch sowohl Virtuosität als auch spirituelle Tiefe neu ausloten. Der gebürtige Freiburger Flaig findet als hochkarätiger Spezialist für orientalische Perkussion den Schlüssel zur rhythmischen und expressiven Spiegelung von Misagh Joolaees Klangwelten. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der Musik des Duos vor!

3.) Am Samstag, den 14.08.2021, tritt um 20 Uhr ebenfalls im Innenhof des Museums für Neue Kunst in Freiburg das Cemil Qocgiri Quartett mit dem Programm "Jenseits von Babylon" auf. Cemil Qocgiri lässt die Tenbur (kurdische Langhalslaute) für sich sprechen und sein virtuoses Spiel weiß zu überzeugen, stets auf der Suche nach neuen Klangwelten und offen für zeitgenössische Eingebungen. Dabei schlägt er eine musikalische Brücke zwischen Tradition und Moderne und lässt seine Zuhörerschaft an einer Welt teilhaben, die fremd und vertraut zugleich ist. Auch hier spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus seiner Musik vor!

Ausführliche Informationen zur Musik und den beteiligten Musikern finden Sie im Programmflyer "Weltmusik Ins Weite" über die Website www.koki-freiburg.de/insweite/!