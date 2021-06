Jazz Matinee am Sonntag, den 20.06.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) eine ganze Reihe neuer Jazz CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Klaus Graf Quartet - Live In India (Finetone Music FTM 8058), David Helbock - The New Cool (ACT Music ACT 9927-2), Dejan Terzic Axiom - Silent Dancer (Cam Jazz CAMJ 7962-2), Bört - Hana (Beerthold Records), Tini Thomsen Max Sax - Horses & Cranes (Jazzhaus Records JHR 195), Vincent Le Quang - Everlasting (Label La Buissonne RJAL 397038), Sons Of Kemet - Black To The Future (Impulse! Records 00602435622323), Charles Lloyd & The Marvels - Tone Poem (Blue Note 00602435263410), James Francies - Purest Form (Blue Note 00602435876221), Tony Allen - There Is No End (Decca Records France 0734546), Regener/Pappik/Busch - Ask Me Now (Vertigo Berlin 00602435557458), R*R = Now - Live (Blue Note 00602435461625), Melody Gardot - Sunset In Hu Blue (Decca Records 3501309), Norah Jones - ´Til We Meet Again/Live (Blue Note 00602435689845) und GoGo Penguin - GGP/RMX (Decca Records 00602435652894).

Eingebettet sind meine Konzerthinweise für die kommende Woche:

1.) Am Montag, den 21.06.2021, tritt beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr und von 20:30 Uhr bis 21:45 Uhr der Pianist Johannes Mössinger & Friends auf. Das Programm steht unter dem Motto "Ballads and Songs" und es spielen Johannes Mössinger (Piano), Thomas Lähns (Bass) und Michael Heidepriem (Drums). Der Jazzkongress startet wieder mit Live – Konzerten und Publikum. Es werden 2 Konzerte pro Abend angeboten, sodass jeweils 20 Besucher im Saal des Schützen live dabei sein können. Voraussetzung hierfür ist, das Konzertbesucher einen Nachweis über einen aktuellen Coronatest, die Impfung oder die Genesung vorlegen können.

2.) Von Mittwoch, den 23.06.2021, bis Samstag, den 26.06.2021, tritt im Bird´s Eye in Basel jeweils in zwei Sets um 20:30 Uhr und 21:45 Uhr das Anissa Damali Quinteto auf in der Besetzung: Anissa Damali Gesang, Aliéksey Vianna akustische Gitarre, Simone Bollini Klavier, Stephan Kurmann Bass und Paulo Almeida Schlagzeug. Die grosse Klangwelt Brasiliens ist die zweite Heimat der in Basel geborenen Sängerin mit der warmen Stimme. Getragen von ihren vier mit der Materie äusserst vertrauten und exzellenten Wegbegleitern frönt Anissa Damali ihrer Leidenschaft für die Improvisation und den brasilianischen Sound in einer Fusion aus Jazz, Bossa Nova, Afro- und Samba-Impressionen und Soul und entführt damit in ihren eigenen, makellos schönen, verlockend swingenden Mikrokosmos. Im Februar 2020 ist ihr neuestes Album «Sem Fronteiras» erschienen, dessen Kompositionen sie vorstellt. Als Appetithappen spiele ich Ihnen aus der aktuellen CD "Sem Fronteiras" des Labels Unit Records (UTR 4928) einen Ausschnitt vor! Nähere Infos erhalten Sie über [www.anissadamali.com]!

Dann will ich, nachdem mich Felix Gruntz angeschrieben hat, noch klarstellen, dass es von der in der letzten Jazz Matinee vorgestellten 10CD-Box von George Gruntz "Radio Days" noch 85 Exemplare zu kaufen gibt. Falls also Interesse besteht, bitte bestellen bei:

Felix Gruntz

Euromusic Assn.

Weiherweg 1

CH-4123 Allschwil / Basel

Switzerland

Phone +41 61 301 35 12

Cell +41 78 878 35 12