Jazz Matinee am Sonntag, den 09.03.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Francois Mardirossian - Keith Jarrett / Ritual et Encores (Ad Vitam Records AV 241130), Lukas DeRungs - Wake (Berthold Records BR 324144), 5/8erl in Ehr´n - Burn On! (Viennese Soulfood Records VSFR 0015), Jakob Bänsch - All The Others (Jazzline 31460/JL006-2), Jasper Somsen Invites Anton Goudsmit Live! (Challenge Records CR 73592), Marc Stucki & Sylvie Courvoisier - Blue False Indigo (Anuk Label ANUK 0059), SWR Big Band & Joe Gallardo...- It Is What It Is (Skip Records SKP 9165-2), Adam Ben Ezra - Heavy Drops (Eigenproduktion!), Simsa Fünf - Dezember (Cracked Anegg crack 0086), Quispel Quintet - Dipsomania (Cracked Anegg crack 0084), Sharon Anegg & Louis Durra - Heartfelt (Crack Anegg crack 0088) und Faulhammer / Aufmesser / Kammerer - Tres Caballeros (Cracked Anegg crack 0087).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 09.03.2025, tritt bereits um 19 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Chor Voice Event auf und stellt im Rahmen des Jahreskonzertes das erarbeitete Programm vor. Dazu schreibt das Jazzhaus in seiner Ankündigung: ""Voice Event" ist ein Jugendchor aus Freiburg, der sich aus rund 35 Sängerinnen und Sängern von mehr als 15 verschiedenen Schulen der Region zusammensetzt. Gegründet wurde der Chor im Jahr 1998 von Christian Geugelin und seit 2019 wird er institutionell von der Stadt Freiburg gefördert. Seit der Gründung kann der Chor auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken, mit vielen Preisen bei Chorwettbewerben, Kozertreisen im In- und Ausland und Festival-Besuchen. Unter der Leitung von Sebastian Oberlin präsentiert der Chor ein abwechslungsreiches A-cappella-Programm und ist auch auf bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, YouTube und anderen zu hören und zu sehen. Die Begeisterung am Singen und die Vielfalt der Stimmen der jungen Sängerinnen und Sänger machen "Voice Event" zu einem ganz besonderen Chor, der sein Publikum immer wieder aufs Neue begeistert."

2.) Montag, den 10.03.2025, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das New Shapes Quartett der Klarinettistin und Komponistin Rebecca Trescher mit dem Programm "Silent Landscape" auf. Dazu schreibt der Jazzkongress in seiner Ankündigung: "Getrieben von einer unbändigen Neugier und Experimentierfreude hat Rebecca Trescher sich einen hervorragenden Namen in der deutschen und internationalen Jazzszene erarbeitet. Sie erschafft mit ihren Kompositionen einen einzigartigen kreativen Klangraum – nie plakativ, sondern assoziativ und organisch. Im Jahr 2022 wurde die Musikerin für ihr Werk „Paris-Zyklus“ mit dem Deutschen Jazzpreis für „Komposition des Jahres“ ausgezeichnet und die Kritiker des Kult-Magazins Down Beat wählten sie zum Rising Star in der Kategorie Klarinette." Das Quartett spielt in der Besetzung: Rebecca Trescher Klarinette, Bassklarinette und Komposition, Andreas Feith Klavier, Lukas Keller Bass und Jan Brill Schlagzeug. Ich habe Ihnen das Album bereits in der Jazz Matinee vom 15.01.2023 vorgestellt. Auf dem You-Tube-Kanal können Sie eine ganze Reihe von Beispielen der Klarinettistin Rebecca Trescher finden!

3.) Ebenfalls Montag, den 10.03.2025, tritt bereits um 19 Uhr im Jazzhaus Freiburg das JugendJazzOrchester aus der Schweiz sowie die Constellation Big Band aus Freiburg auf. Dazu schreibt das Jazzhaus in seiner Ankündigung: "Das JJO bringt hochtalentierte junge Musiker*innen aus der ganzen Schweiz zusammen und bietet ihnen eine Plattform zum gemeinsamen musizieren. Ihr Album “Kuh auf dem Eis” ist auch schon wieder 3 Jahre alt und nachdem sich das letzte Motto “1,5° mal grade sein lassen” international durchgesetzt hat, machen sie sich jetzt unter dem Motto “1,5° Manche mögen’s HEISS” auf den Weg von Bern bis Oslo und zurück. Die künstlerische Leitung haben die beiden westfalen Benjamin Weidekamp und Michael Haves, die mittlerweile ein Vierteljahrhundert Zusammenarbeit verbindet. Zusammen mit über 20 jungen schweizer Musiker*innen stellen sie sich den Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Da das Jubiläumsjahr auch gleichzeitig der Abschied von der aktuellen Doppelspitze ist, besteht das diesjährige Programm aus den Greatest Hits der letzten 6 Jahre.

Die Constellation Big Band aus Freiburg bringt eine erfrischende Mixtur aus allen Bereichen des Bigband-Jazz auf die Bühne. Die Big Band besticht mit einem kompakten Sound, unbändiger Spielfreude gepaart mit hochkarätigen Solisten und einer groovenden Rhythm-Section. Die Constellation Big Band konnte 2015 und 2019 die vom Deutschen Musikrat ausgerichteten Landesorchester-Wettbewerbe in der Kategorie Big Band jeweils für sich entscheiden und sich für die Wettbewerbe auf Bundesebene qualifizieren. Sowohl konzertant beim jährlichen Christmas-Concert in der Wodan-Halle, beim Jazzkongress Freiburg als auch mit Auftritten im Rahmenprogramm des Jazzfestivals Montreux konnte die Big Band überzeugen.

4.) Freitag und Samstag, den 14. und 15.03.2025, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Skyjack, die aus südafrikanischen und schweizerischen Musikern besteht, mit dem Programm "Light Cycle" auf. Die Band präsentiert kraftvollen Jazz mit mitreißendem, südafrikanischem Groove und spielt in der Besetzung: Marc Stucki Tenorsaxofon, Andreas Tschopp Posaune, Kyle Shepherd Klavier, Shane Cooper Bass und Jonno Sweetman Schlagzeug. Dazu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus dem aktuellen Album vor!