Jazz Matinee am Sonntag, den 14.01.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde, heute gibt es (wegen Verhinderung des Jazzredakteurs!) die Wiederholung einer älteren Sendung und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) erinnert noch einmal an das erste Freiluft-Jazz-Festival in Köln am Rhein, das am 16. und 17.09.1967 unter dem Motto "Jazz am Rhein" im Rheinpark / Tanzbrunnen (dem bis heute existierenden Kölner Kultur- und Ftreizeitpark) über die Bühne ging und das in einer opulent ausgestatteten, großformatigen 6CD-Box mit einem sehr informativen 20-seitigen Booklet dokumentiert ist. Veröffentlicht wurde die 6CD-Box von der BE! Record Productions GmbH im Jahr 2017 (BE! Jazz 6262-67) und ist noch im Handel (zu einem angemessenen Preis) erhältlich! Ps: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial mit neuen CDs diverser Label zu hören!