Jazz Spezial am Sonntag, den 31.07.2022, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

es ist Sommer und die Zeit der großen und kleinen Jazzfestivals. Dies nimmt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zum Anlass, in der Sendung Jazz Spezial an das zweite Freiluft-Jazz-Festival in Köln am Rhein zu erinnern, das am 31.08. und 01.09.1968 erneut unter dem Motto "Jazz am Rhein" im Rheinpark / Tanzbrunnen (dem bis heute existierenden Kölner Kultur- und Freizeitpark) über die Bühne ging und das ebenfalls in der opulent ausgestatteten, großformatigen 6CD-Box mit einem sehr informativen 20seitigen Booklet dokumentiert ist. Veröffentlicht wurde die 6CD-Box von der BE! Record Productions GmbH im Jahr 2017 (BE! Jazz 6262-67) und ist nach wie vor noch im Handel (zu einem angemessenen Preis!) erhältlich.

Sie hören Ausschnitte aus den CDs Nr. 4 bis Nr. 6, die diesem Ereignis des Jahres 1968 gewidmet sind und zwar (voraussichtlich!): das Peter Trunk Sextet, die Kenny Clarke / Francy Boland Big Band, das Hank Mobley / Johnny Griffin Quintet, die Jon Hendricks / Johnny Griffin Group, das Slide Hampton / Ake Persson Quintet, das George Gruntz Trio, die Maynard Ferguson Big Band und das Joachim Kühn Trio.

Lassen Sie sich noch ein weiteres Mal überraschen!