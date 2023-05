Jazz Matinee am Sonntag, den 14.05.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Strauss an neuen Jazz CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Máthyás Bartha Trio - From This Moment On (DoubleMoon Records DMCHR 71420), Mathieu Clemant - Coming Home / JazzThing Next Generation Vol. 97 (DoubleMoon Records DMCHR 71422), Just Another Foundry - Compendium Of Unease (CD + Digital Eigenproduktion), Das Kondensat - Andere Planeten (WhyPlayJazz WPJ 061), Baiju Batt & Red Sun - People Of Tomorrow (Neuklang NCD 4269), Kuhn Fu 7 presents Jazz is expensiv / Kuhn Fu 6 - Live at Saalfelden (Doppel-CD Berthold Records 4250647322010), Diplomat - Dem Deutschen Jazz (Berthold Records 4250647322072), Karl Seglem - Ei aning grönt / a sense of green (NyeNor 6141), Francesca Gaza & Lilac for People - Sfiorire (Tuk Music TUK 056), Raffaele Casarano feat. Dhafer Youssef & M1dead prez - Anì (TUK Music TUK 057), Vincent Courtois - Finis Terrae (Label La Buissonne RJAL 397046), Jane Bunnett And Maqueque - Playing With Fire (Linus Entertainment 270788) und Phishbacher Trio plays The Beatles (Lofish Music 0107).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 14.05.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Klarinettist David Orlowsky zusammen mit dem Lautenisten David Bergmüller auf. Erst am 13.11.2022 war der Klarinettist David Orlowsky zusammen mit dem Gitarristen Daniel Stelter und dem Schlagzeuger / Perkussionisten Tommy Baldu im Jazzhaus Freiburg. Jetzt kehrt er zusammen mit seinem neuen Partner, dem Lautenisten David Bergmüller auf die Bühne des Jazzhauses zurück und stellt u.a. das Programm der gemeinsamen Duo-CD "Alter Ego" vor, die beim Label Warner Music veröffentlicht wurde. Ein mit Sicherheit musikalisch spannendes Konzert dieser beiden Grenzgänger mit wunderbaren eigenen Kompositionen und Bearbeitungen von Alter Musik erwartet Sie!

2.) Montag, den 15.05.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Gitarrenensemble Stringmess auf. Das von Peter Kleindienst gegründete Gitarrenensemble spielt neben bekannten Jazzklassikern auch Latin-, Funk- sowie Balkan- und afrikanische Musik und natürlich darf Thelonious Monk nicht fehlen. Die Klangvielfalt der Gitarre steht dabei im Vordergrund. Bei STRINGMESS hört man Solistisches auf Klassischen-, Western-, sowie E-Gitarren verzerrt, clean oder verfremdet. Zusammen bringen es die Musiker von STRINGMESS auf mindestens 60 Saiten. Das Ensemble besteht aus den folgenden Musikern: Max Zentaver, Ingmar Winkler, Rolf Peter Kienzle und Peter Kleindienst Gitarren, Jörgen Welander Bass und Frank Bockius Perkussion.

Ps: Sonntagabend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial zu hören, die wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" steht und Musik aus der reichen Jazzgeschichte vorstellt!