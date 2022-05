Jazz Matinee am Sonntag, den 15.05.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich) aus den folgenden CDs:

The Composer´s Orchestra Berlin (C.O.B.) - Holding Pattern (JazzHausMusik JHM 285), Stefan Bauer & Michael Heupel - Tete-A-Tete (JazzHausMusik JHM 286), Niklas Roever Quartett - Hell´s The Hippest Way To Go / Live (JazzHausMusik JHM 287), KontraSax - Die Kunst des Reisens / Live (JazzHausMusik JHM 288), Jörg Schippas UnbedingT - Tanzpalast (JazzHausMusik JHM 289), Hannes Zerbe Quintett - Live im A-Trane Berlin (JazzHausMusik JHM 290), Max Frankl - 72 Orchard Street (nWog Records 039), Heidi Bayer - Korsh (Tangible Music TM 0013), Dominik Schürmann Trio feat. Max Ionata - Moons Ago (Mons Records 2022), Hendrik Müller - Unlikely Scenario (JazzSick Records 5149 JS/CD), Zürich Jazz Orchestra & Steffen Schorn - To My Beloved Ones (Mons Records MR 874635), Binker & Moses - Feeding The Machine (Gearbox Records GB1576CD), Abdullah Ibrahim - Solotude (Gearbox Records GB1575CD) und Ulita Knaus - Old Love And New (KnausRecords/ MustHaveJazz)

Dazu noch zwei Konzerthinweise:

1.) Am Sonntag, den 15.05.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band um den Keyboarder Bobby Sparks auf. Es hat gedauert, um diese sehr besondere und außergewöhnliche Sammlung unterschiedlichster Songs zu produzieren. Aber es hat sich mehr als gelohnt - zeigt sich darin doch das breite musikalische Vokabular und der schier unerschöpfliche Schaffensdrang des Keyboarders Bobby Sparks. ​Vom slammenden Funk bis zu langsamen, groovigen Soul-Balladen und Streifzügen in die Genres Straight-ahead-Jazz, Fusion, Orchester- und Weltmusik: das sehr passend betitelte Album Schizophrenia - The Yang Project vereinigt eine Vielzahl verschiedener Musikstile in sich, ohne dabei das Gesamtbild aus den Augen zu lassen. Die Band spielt in der folgenden Besetzung: Bobby Sparks Keyboards, Brannen Temple Schlagzeug, Jay McK Bass, Keith Anderson Sax, Ernie Green DJ und James Robinson Vocals.

2.) Am Montag, den 16.05.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress in Freiburg Johannes Mössinger mit seinem Programm "Urban Groove" auf. Mit dabei sind der Bassist Thomas Lähns und der Schlagzeuger Michael Heidepriem. Dabei bezieht Johannes Mössinger sich auch auf sein vor 20 Jahren in NY eingespieltes Trio-Album „Monk’s Corner“ und lässt viele neue Facetten in seiner Musik aufleuchten. Besetzung: Johannes Mössinger Klavier / Komposition, Thomas Lähns Bass und Michael Heidepriem Schlagzeug.