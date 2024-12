Jazz Matinee am Sonntag, den 15.12.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) präsentiert Ihnen neue erstklassige Alben mit Musik der Jazzgeschichte. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Louis Armstrong All Stars - Lausanne 1952 / Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 48 (TCB Records 02482), Bill Evans In Norway - The Kongsberg Concert (Elemental Music 5990447), Al Jarreau - Wow! / Live at the Childe Harold (Resonance Records HCD-2075), Sun Ra - Lights on a Satellite: Live at the Left Bank (2CD Resonance Records HCD-2074), Emily Remler - Cookin´at the Queens (2CD Resonance Records HCD-2076), Oscar Peterson - City Lights / The Oscar Peterson Quartet - Live in Munich, 1994 (Mack Avenue Records MAC 1212) und Dado Moroni Trio - Morges 2009 / Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 50 (TCB Records 02502).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 15.12.2024, tritt bereits um 19 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Jazzhaus Big Band auf und stellt ihr neues Programm vor. Die Jazzhaus Big Band ist die neueste Big Band der Freiburger Jazzszene und neben dem Jazzhaus Jugendorchester eine groovende Säule des Jazzhausvereins. Die Gründung der Big Band im Jahr 2023 markierte somit einen weiteren Meilenstein in der traditionsreichen Geschichte des Jazzhauses. Bernhard G. Hofmann feilt als Leader mit der Band das Repertoire aus klassischem Big Band-Sound und modernen Arrangements. Die meisten Mitglieder haben ihre Wurzeln im Freiburger Schüler Jazzorchester, das 2021 zum Jazzhaus Jugendorchester wurde. Dadurch verbindet die Musiker*innen ein harmonischer Geist. Der Jazzhausverein hat somit inzwischen zwei eigene Big Bands, die in Kooperation mit und bei den Freiburg Jazz & Rockschulen proben. Das Ziel der Jazzhaus Big Band ist es, eine tragende Ergänzung zur Jazzszene zu sein und einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Freiburg zu leisten. Es erwarten Sie erstklassige Big Band Klänge.

2.) Dienstag, den 17.12.2024, gibt es um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg wieder die altbewährte Hammond Jazz Night mit einem Christmas Special. Für die „Hammond Jazz Night Christmas Edition“ stehen sowohl traditionelle Weihnachtslieder wie auch Originals bekannter Jazzmusiker zum Thema Weihnachten auf dem Programm. Für die typische Hammond Trio Besetzung, bei der das „Biest“ (wie die Hammond Orgel unter Musikern genannt wird) die zentrale Rolle einnimmt, hat Gastgeber Thomas Bauser sich mit dem Freiburger Gitarristen Johannes Maikranz (ZMF-Preisträger 2018) und dem ebenfalls aus der Region stammenden Schlagzeuger Jan Schwinning zwei überaus feinfühlige, swingende und groovende Partner an die Seite geholt.

3.) Freitag und Samstag, den 20.12. + 21.12.2024, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band ENJ Society auf und stellt das neue Programm vor. Es erwartet Sie ein mitreißender Mix aus Hard Bop, freiem Jazz und Folklore. Besetzung: Daniel Nösig Trompete, Michael Erian Tenorsaxofon, Milan Nicolic Bass und Howard Curtis Schlagzeug. Dazu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem 2022 veröffentlichten Album der Band auf dem österreichischen Label Quinton Records mit dem Titel "Here And Now" (Q-2204-2) vor.

Ps.: Heute Abend können Sie von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial mit der Wiederholung einer Sendung vom 28.08.2011 hören, in der ich zwei großartige 5CD-Sets des Labels Verve vorgestellt hatte. Dies waren das 5CD-Set "The Complete Norman Granz Jam Sessions (Verve Records 0602498634608) und das 5CD-Set "The Complete Lionel Hampton Quartets and Quintets with Oscar Peterson on Verve" (Verve Records 0731455979725). Beide Sets sind mit Sicherheit vergriffen und können höchstens noch gebraucht erworben werden!