Jazz Spezial am Sonntag, den 15.12.2024, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute Abend können Sie von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial mit der Wiederholung einer Sendung vom 28.08.2011 hören, in der die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zwei großartige 5CD-Sets des Labels Verve vorgestellt hatte.

Dies waren das 5CD-Set "The Complete Norman Granz Jam Sessions (Verve Records 0602498634608), veröffentlicht 2004, und das 5CD-Set "The Complete Lionel Hampton Quartets and Quintets with Oscar Peterson on Verve" (Verve Records 0731455979725), veröffentlicht 1999.

Beide Sets sind mit Sicherheit vergriffen und können höchstens noch gebraucht erworben werden!

Seien Sie also neugierig und genießen zwei lange Stunden mit exquisitem Jazz der Jazzgeschichte mit vielen erstklassigen Musikern!