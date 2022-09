Jazz Matinee am Sonntag, den 18.09.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee /van-gee(at)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Rudi Berger Quintet - Longings (Gramola 99238), David Enhco - Family Tree (Moose Records NOME 018), David Krakauer - Mazel Tov Cocktail Party! (Label Bleu LBLC 6737), Ana Carla Maza - Bahía (Persona Editorial Ltd. 88882022), Nathan Francis - Diamond Back (Ajabu! 034), Ludivine Issambourg - Supernova (Loops Productions AD6932C), Django 3000 - AliBabo (Millaphon Records 426025675066), Mary Halvorson - Amaryllis / Belladonna (2CD Nonesuch Records), Cédric Hanriot - Time Is Color (Morphosis Arts LMA 001), Viviane - Quando Tiveres Tempo (o-tone music OT 052-2), Malika Tirolien - Higher (Malika Tirolien Productions / o-tone music) und Federspiel - Albedo (o-tone music OT 053-2).

Konzerthinweis: Am Donnerstag, den 22.09.2022, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye Club in Basel das Trio Alvin Schwaar (Klavier), Bänz Oester (Bass) und Noé Franklé (Schlagzeug) auf und stellt ihre CD "Travellin´ Light" vor, die 2020 vom Label Leo Records (CD LR 875) veröffentlicht wurde. In einem bekannt anklingenden Repertoire frönen diese drei absoluten Könner hingebungsvoll der Improvisation. Das klassisch besetzte Trio erweist sich als ideales Sprungbrett für unabhängige Ausflüge eines jeden einzelnen, ohne letztlich die Gemeinsamkeit zu schmälern. Mit Leidenschaft und Neugier erforschen sie einen Musikkosmos, den sie selbst schaffen, wohl um die Stärke wissend, die in der Schnörkellosigkeit liegt. Damit beweisen sie eine fast majestätisch anmutende, an sich simple, aber bezaubernde Musikalität. Nähere Infos unter [www.baenzoester.com]. Dazu gibt es einen Ausschnitt aus der aktuellen CD als Appetithappen!