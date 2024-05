Jazz Matinee am Sonntag, den 19.05.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen zunächst im Rahmen der Konzertnachlese zwei CDs der Pianistin und Sängerin Olivia Trummer vor, nämlich "For You" aus dem Jahr 2022 (Warner Music Italia 5054197118708) und "Dialogue´s Delight" aus dem Jahr 2023 (Warner Music Italia 50544197651519), die sie im Duo mit dem Schlagzeuger Nicola Angelucci aufgenommen hat.

Dann folgen eine ganze Reihe neuer CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Mega Mass - Murmurs and wails (JazzhausMusik JHM 310), Joachim Ullrich Family of Choice - Five Simple Songs (JazzhausMusik JHM 311), Flux / Christina Fuchs & Florian Stadler - Roots & Rhyzomes (JazzhausMusik JHM 312), Clémence Manachère Unterwasser & Helge Sund - Serpents et Echelles (JazzhausMusik JHM 313), Black Lives - People of Earth (Jammin´ Colors 3998818317), Kathrine Windfeld Sextet - Aldebaran (Stunt Records STUCD 23122), Mathei Florea New Grounds - Snap (Hey!Jazz HJZ-023299), Matovs Garage - Zappelito´s Bathroom Dance Event (Hey!Blau Records HBL-023173), Andrea Motis - Febrero (JazztoJazz AMCD 002), Leon Hattori Quintet - Evergreen Forest (Toy Piano Records TPR 202401) und Nancy Viera - Gente (Galileo Music GMC 107).

Konzerthinweis:

Am Donnerstag, den 23.05.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Minua auf. MINUA trafen zum ersten Mal 2014 in einem fensterlosen Raum des alten Jazzkonservatoriums in Basel aufeinander. Die Kombination der drei Musiker lag auf den ersten Blick nicht auf der Hand: Fabian Willmann spielte damals Saxofon, Luka Aron und Kristinn Kristinsson sind Gitarristen – und die beiden letztgenannten waren schnell der Überzeugung, dass Willmann eigentlich für die Bassklarinette bestimmt war. Diese Eingebung war instinktiv, aber genial: Die drei Studenten schufen bald darauf einen einzigartigen Klang, der, im Gegenteil zu ihrem engen, stickigen Proberaum, weiträumig, aufgeräumt und bisweilen transzendent anmutete. Diese frühe, intuitiv gelegte Basis bewährt sich nun seit fast einem Jahrzehnt: Minua veröffentlichten zwei Alben und eine EP und spielten Konzerte auf der ganzen Welt. Dann hörte Nils Frahm die schweizerisch-isländische Band und war derart begeistert, dass er sie prompt für sein Label "Leiter" unter Vertrag nahm. 2023 erschien daher Minuas Album "Irradiance" bei Leiter, das auch ein neues Bandmitglied vorstellte, nämlich den Euphoniumspieler Raphaël Rossé. Minua spielt in der Besetzung: Fabian Willmann Bass-Klarinette, Raphaël Rossé Euphonium, Luca Aaron Modular Synthesizer und Kristinn Smári Kristinsson Gitarre. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus dem 2019 veröffentlichten Album "Still Light" vor, das vom Label Traumton 4672 veröffentlicht wurde.