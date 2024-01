Jazz Matinee am Sonntag, den 21.01.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Büsra Kayikci - Places (Warner Classics 5054197762871), Klaus Paier...- View To Horizon (Skip Records SKP 9163-2), Stacey Kent - Summer Me, Winter Me (Naive BLV 8224), Florian Herzog - Almost Natural (Tangible Music TM 0018), Kemaca Kinetic - Zukunft (Berthold Records BR 323130), Geri Allen & Kurt Rosenwinkel - A Lovesome Thing (Motema Records MTMO 427), Pure Desmond - 100 (Major Music 2023), Simon Below Quartet - Encircled (Traumton Records 4718), Mareike Wiening - Reveal (Greenleaf Music GRE-CD-1106), Benjamin Koppel - White Buses / Passage To Freedom (Cowbell Music 88) und Reinhardt Winkler - Drop Me Off (Challenge Records CR 73566).

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 22.01.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen der Pianist Martin Sörös mit seiner Band Dr. Syros und dem Programm Special Grooves auf. Die groovende Gemeinschaftspraxis meldet sich zurück: Joint Practice Vol. 2 heißt der Nachfolger des 2018 erschienenen Debutalbums der Band um den Stuttgarter Keyboarder und Pianisten Martin Sörös. Schonungslos schiebende Beats unterlegt von einem aus weichen Rhodes- und Synthklängen gewobenen Klangteppich, das ist die besondere Rezeptur der vier musikalischen Weggefährten. Alles echt handgemacht! Besetzung: Martin Sörös, p / Julian Hesse, trp / Sebastian Schuster, b / Daniel Mudrack, dr. Nähere Informationen einschließlich von Konzertausschnitten erhalten Sie über die Website der Band unter www.drsyros-music.com.

2.) Am Mittwoch, den 24.01.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel im ersten Set des Abends das Duo essenceofnorth, bestehend aus Gerdur Gunnarsdottir Geige + Bratsche und Claudio Puntin Klarinette + Bassklarinette auf. Das erste Set dieses Abends gehört einem ganz besonderen Duo. Mit „Pure“ tauchen die isländische Geigerin und Sängerin Gerdur Gunnarsdòttir und der Schweizer Klarinettist Claudio Puntin noch tiefer in ihre feinstoffliche Musik ein. Dazu gibt es einen Appetithappen aus der CD "Pure" zu hören!

3.) Am Freitag und Samstag, den 26. + 27.01.2024, tritt jeweils um 20:30 Uhr das Luzia von Wyl Ensemble auf. Geboten wird eine berauschende Klangwerkstatt verschiedener Stimmungen. Gemeinsam mit ihren neun MitmusikerInnen experimentiert die Luzernerin Luzia von Wyl auf ihrem soeben erschienenem Album «Frakmont», bis die Funken sprühen. Eine schillernde, virtuose Musik, welche die Grenzen des Jazz nicht nur dehnt, sondern sogar sprengt – schon allein die Besetzung mit Klavier, Marimba, Schlagzeug, Streichern und mehreren Holzbläsern geht weit über eine traditionelle Jazzformation hinaus. Lyrische, originell instrumentierte Klangbilder wechseln sich ab mit handfesten Grooves verschachtelten Rhythmen und weitgespannten Melodielinien. Besetzung: Amin Mokdad: flute, Nicola Katz: clarinet, Marcel Lüscher: bass clarinet, Maurus Conte: bassoon, Vincent Millioud: violin, Karolina Öhman: cello, Fabian Ziegler: marimba, Luzia von Wyl: piano, Christoph Utzinger: bass, Lionel Friedli: drums. Dazu gibt es einen Appetithappen aus der CD "Throwing Coins". Nähere Infos: [www.luziavonwyl.com]