Jazz Matinee am Sonntag, den 25.07.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

auch heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Klaus Doldinger - The First 50 Years of Passport (2CD Warner Music), Raul De Souza Generations Band - Plenitude (PAO Records PAO 11380), Charnett Moffett - New Love (Motema Records MTM 0374), Kalnein / Lopez / Schwarz - A Night In Vienna (Natango Music NAT 47623-2), Final Step - Disconnections (Sereena SIS 5109), Juliano Rossi - Drunk On Love (Peppermintpark/Tessmar PPT 0001), André Nendza - On Canvas I (Jazzsick Records 5133 JS), Godemann / Bauder Duo - Beautiful Mind (STF-Records STF 209), Christian Pabst - Balbec (Jazzsick Records 5142 JS), Fabien Mary and The Vintage Orchestra - Too Short (Jazz&People JPCD 821002), Continuum - Inner Movement / Behind The Barrier (Starfish Music CD 010221), Lorne Lofsky - This Song Is New (Modica Music MM 0028) und Eldis La Rosa & Colores - Tiptoe Walking (Preiser Records PR 91510).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise für die kommenden Woche:

1.) Am Montag, den 26.07.2021 tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Schlagzeugers Wolfgang Haffner auf. Dabei stellt er sein neues Programm "Haffner Plays Haffner" vor. Dazu holte er sich zwei wunderbare Musiker ins Boot, nämlich zum einen den Bassisten Thomas Stieger, der schon 2019 in der Wolfgang Haffner Band spielte, und den jungen aufstrebenden Keyboarder Simon Oslender, der mit seinem Debüt-Album "About Time" mit den Gästen Randy Brecker (Trompete) und Bill Evans (Saxophon) es auf Anhieb schaffte, für Furore zu sorgen und das Publikum und die Presse gleichermaßen zu begeistern.

2.) Ebenfalls am Montag, den 26.07.2021, tritt um 19 Uhr und um 20:30 Uhr das Chamber Jazz Quartett des Bassisten Michael Pöhlmann auf mit den, vor allem auch hier in Freiburg bekannten Musikern Nicolai Daneck Klavier, Ingmar Kerschberger Altsaxophon und Jürgen Hagenlocher Tenorsaxophon. Lassen Sie sich überraschen!