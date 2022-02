Jazz Matinee am Sonntag, den 27.02.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) stellt Ihnen neue Jazz CDs und ein CD-Set der Label Essential Jazz Classics, American Jazz Classics und Elemental Music vor. Sie hören Ausschnitte (voraussichtlich) aus den folgenden CDs und dem CD-Set:

Dinah Washington - The Swingin´ Miss D (Essential Jazz Classics EJC 55759), Louis Prima - The King of Jumpin´ Swing / Greatest Hits (Essential Jazz Classics EJC 55758), Frank Sinatra - Come Dance With Me + Come Fly With Me (Essential Jazz Classics EJC 55757), Curtis Fuller - BLUES-ette (Essential Jazz Classics EJC 55756), Jimmy Giuffre 3 - 7 Pieces (American Jazz Classics A 99146), Quincy Jones Big Band - Complete 1960 European Concerts (4CD-Set Essential Jazz Classics EJC 55760), Bill Evans Trio - The Village Vanguard Sessions (2CD American Jazz Classics A 99145), John Handy - At The Monterey Jazz Festival (Essential Jazz Classics EJC 55754) und Barney Wilen - French Ballads (Elemental Music 5990440).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!